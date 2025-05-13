Об этом рассказал актёр, исполняющий роль Максимуса

Сериал «Fallout», адаптация популярной серии видеоигр, стал настоящим хитом. Не так давно актёр Аарон Мотен, сыгравший Максимуса из Братства Стали, поделился планами создателей. По его словам, шоу может продлиться до пяти или шести сезонов. Об этом он рассказал на фестивале Comic Con в Ливерпуле.

Аарон Мотен рассказал, что у сериала есть чёткий план. Сценаристы с самого начала знали, как будет развиваться история. «Когда я подписывал контракт, мне рассказали о начале и финале проекта. Конец запланирован на пятый или шестой сезон», — сказал актёр. По его словам, создатели не хотят торопиться. Они планируют постепенно раскрывать персонажей и мир постапокалиптической Америки.

Однако стоит помнить, что это лишь слова актера, которые пока не подтверждены официально. Amazon не объявлял о продлении сериала на несколько сезонов. Но высокие оценки зрителей и критиков, рейтинги порталов вроде Rotten Tomatoes (рейтинг первого сезона составил 94% на основе отзывов критиков) дают полное основание предполагать продление сериала.

На данный момент в США завершены съёмки уже второго сезона. По информации издания Deadline, премьера ожидается в первой половине 2026 года.