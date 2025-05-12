Об этом компания объявила на презентации обновлённой линейки Corolla

Теперь в Японии популярная модель Corolla доступна только с гибридными двигателями, бензиновые версии больше не продаются. Такой подход уже работает в Европе с 2021 года, а теперь его применили и на родном рынке Toyota.

Новая Corolla в Японии оснащается гибридной системой с 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 98 лошадиных сил. К нему добавлен электромотор на 95 лошадиных сил для переднеприводных версий. Для моделей с полным приводом (E-Four) есть дополнительный электромотор на задней оси мощностью 40 лошадиных сил. Более мощный гибрид с 2,0-литровым двигателем, как в Европе, в Японии не предлагается.

Обновлённые модели получили больше дополнительного оборудования. В стандартную комплектацию добавили видеорегистраторы спереди и сзади, цифровой ключ и светодиодные фары. Версии среднего уровня оснастили системами безопасности: мониторинг «слепых» зон, помощь при парковке и функция безопасного выхода из машины. Седаны и универсалы в комплектации G теперь имеют светодиодные противотуманные фары и новые 16-дюймовые легкосплавные диски. Базовая версия X сохранила простоту — 15-дюймовые стальные диски и минималистичный интерьер.

Обновлённый хэтчбек Corolla Sport уже продаётся в Японии. Седан и универсал поступят в автосалоны 19 мая. Цены начинаются от 2,28 миллиона йен (около 15 700 долларов) за базовую гибридную Corolla X. Самая дорогая версия — Touring Active Sport Hybrid E-Four — стоит 3,42 миллиона йен (примерно 23 500 долларов). И да, по сравнению с прошлыми моделями - цены выросли. Базовая версия подорожала на 139 тысяч йен (около 960 долларов), а топовые комплектации — до 232 тысяч йен (около 1600 долларов).

Toyota объясняет переход на гибриды стремлением к углеродной нейтральности. Компания хочет снизить выбросы углекислого газа и сделать автомобили экологичнее. Как ни крути, а гибридные системы потребляют меньше топлива и выбрасывают меньше вредных веществ.