Дизайн консоли раскрыли задолго до анонса.

Японская компания Nintendo начала судебное разбирательство с производителем аксессуаров Genki и его материнской компанией Human Things. Причина — несогласованное раскрытие информации о новой консоли Nintendo Switch 2 до её официального анонса.

Иск подан в суд Калифорнии. Nintendo обвиняет Genki в нарушении прав на товарные знаки, недобросовестной конкуренции и ложной рекламе. Компания требует уничтожить все продукты Genki, связанные с консолями Switch и Switch 2, а также выплатить компенсацию за причинённый ущерб.

Проблемы начались еще в декабре 2024 года. Тогда Genki опубликовала в социальной сети X сообщение, в котором намекала на разработку аксессуаров для Switch 2. Nintendo расценила этот пост как попытку "хайпануть" и использовать интерес публики Genki к новой консоли (которая ещё не была представлена официально) в своих коммерческих интересах.

В январе 2025 года на выставке CES (Consumer Electronics Show) Genki пошла дальше и показала 3D-печатные макеты Switch 2. Причем она заявила, что имела доступ к оригинальной консоли. Генеральный директор Genki Эдвард Цай лично демонстрировал эти макеты журналистам. Он утверждал, что его компания знает технические детали устройства. Nintendo в своем иске упомянула, что такие заявления содержат конфиденциальную информацию, которую Genki не имела права разглашать.

Кроме того, Genki использовала логотипы Nintendo и назвала своё мероприятие «Direct». Это слово отсылает к популярным презентациям Nintendo Direct, где компания анонсирует новые продукты. Nintendo утверждает, что такие действия могли запутать публику и создать ложное впечатление, будто Genki как-то связана с японским брендом.

Кроме того, в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) появилась публикация с фотографией Эдварда Цая и подписью: «Ниндзя Genki проникли в штаб-квартиру Nintendo в Киото». Nintendo посчитала это попыткой ввести потребителей в заблуждение.

Сейчас Genki и её материнская компания Human Things должны ответить на иск в течение 30 дней. Представители Genki заявили, что уже обратились к юристам для консультации. Однако конкретных комментариев по поводу обвинений Genki пока не предоставила.

К слову, запуск Nintendo Switch 2 запланирован на 5 июня 2025 года.



