А ведь B-21 должен быть одним из самых малозаметных самолетов в мире.

Американцы продолжают работать над малозаметным стратегическим бомбардировщиком B-21 Raider, который является идеологическим наследником B-2 Spirit. Разработка ведется силами компании «Нортроп-Грумман» и уже прошли тестовые полеты. Однако один из авторов издания 19Fortyfive отметил, что для нового самолета может представлять угрозу российские и китайские системы ПВО. В частности, автор издания отметил такие зенитно-ракетные системы России, как С-400 «Триумф» и С-500 «Прометей».

Согласно публикации, именно ЗРС С-400 и С-500 будут представлять угрозу для B-21 в ходе ударов первых дней с последующими контрударами повторными налетами. При этом автор отметил, что в таком случае бомбардировщику придется работать в плотной связке с истребителями прикрытия, которые будут задействованы для нанесения ударов.

«Не забывайте о ракетах класса "земля — воздух", которые используются в российских системах С-400 и С-500. В целом у России и Китая, похоже, есть несколько ответов на вопрос о скрытности B-21. Атаки и контратаки первого и второго дня будут очень опасными для B-21. Он должен быть достаточно ловким и маневренным, чтобы перехитрить радары и зенитные ракеты», — рассказывает автор издания.

Что касается сроков принятия на вооружение B-21 Raider, то недавно прошла новость, что оно состоится «где-то в середине 2020-х годов». При этом ВВС США передадут только одну машину, и вокруг нее развернут инфраструктуру для обслуживания и дальнейших работ по испытаниями бомбардировщика. Кроме того, несколько экспертов отметили, что, несмотря на свою малозаметность, B-21 смогут засечь во время дозаправок в воздухе по косвенным признакам в виде штанги топливозаправщика и воздушного танкера.