Самым популярным аниме в России стал «Монолог фармацевта».

Аниме становится все популярнее в России. В марте 2025 года японская анимация обошла по интересу американские сериалы. Об этом сообщает «Индекс Кинопоиска Pro». Аниме привлекло 20% внимания зрителей, а американские сериалы – только 19%. Это впервые, когда аниме вырвалось вперед.

Российские сериалы остаются лидерами данного рейтинга. Они собрали 36% интереса зрителей. Но рост популярности аниме впечатляет. Еще в 2022 и 2023 годах аниме интересовало 15% зрителей. В 2024 году этот показатель вырос до 17%. А в 2025 году аниме сделало новый рывок.

Самым популярным аниме в России стал «Монолог фармацевта». С 7 по 13 апреля 2025 года он занял первое место в «Индексе Кинопоиска Pro». Этот сериал рассказывает о девушке, которая работает фармацевтом в императорском дворце и раскрывает дворцовые тайны. Зрители ценят увлекательный сюжет и ярких персонажей.

Эксперты считают, что популярность аниме в России обусловлена многообразием жанров. Аниме предлагает истории на любой вкус: от фэнтези и приключений до романтики и детективов. Качественная анимация и глубокие сюжеты тоже играют роль. Многие зрители находят в аниме что-то новое, чего не хватает в западных сериалах.

Популярность аниме влияет и на другие сферы. Например, бренд Converse объявил о выпуске лимитированной коллекции кед в стиле культового аниме «Наруто». Эта новость вызвала ажиотаж среди фанатов. Кеды с изображениями героев «Наруто» станут доступны уже в этом году. Это еще одно доказательство, что аниме прочно вошло в жизнь россиян.

Интерес к аниме растет не только в России, но и во всем мире. По данным портала Crunchyroll, число подписчиков на стриминговые сервисы с аниме в 2024 году увеличилось на 30%.