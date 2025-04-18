Европейский союз поставит Молдове современные системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый 16 апреля после заседания правительства.
Молдова получит грант от ЕС. В него войдут передовые системы ПВО. Какие именно системы поставят, пока не сообщается. Министр отметил, что поставки уже обсуждаются с европейскими партнерами. ПВО — один из главных приоритетов для Молдовы. Сейчас страна использует старую систему С-125М1 "Нева-М1". Она устарела и не может справляться с современными угрозами, такими как дроны или высокоточные ракеты.
Молдова активно модернизирует свою оборону. В декабре 2023 года страна купила у французской компании Thales радар GM200. Он может обнаруживать цели на расстоянии до 250 километров. Этот радар уже помогает следить за воздушным пространством. В январе 2025 года Молдова подписала контракт на новую систему для обнаружения дронов. Ее поставят в 2026 году.
В 2022 году Евросоюз выделил 40 миллионов евро на развитие армии страны. Часть денег пошла на покупку военного оборудования и обучение солдат. По данным портала Euractiv, в 2024 году ЕС обещал увеличить помощь для укрепления кибербезопасности Молдовы.