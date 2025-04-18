Кроме того в прошлом году ЕС обещал увеличить финансирование на кибербезопасность.

Европейский союз поставит Молдове современные системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый 16 апреля после заседания правительства.

Молдова получит грант от ЕС. В него войдут передовые системы ПВО. Какие именно системы поставят, пока не сообщается. Министр отметил, что поставки уже обсуждаются с европейскими партнерами. ПВО — один из главных приоритетов для Молдовы. Сейчас страна использует старую систему С-125М1 "Нева-М1". Она устарела и не может справляться с современными угрозами, такими как дроны или высокоточные ракеты.

Молдова активно модернизирует свою оборону. В декабре 2023 года страна купила у французской компании Thales радар GM200. Он может обнаруживать цели на расстоянии до 250 километров. Этот радар уже помогает следить за воздушным пространством. В январе 2025 года Молдова подписала контракт на новую систему для обнаружения дронов. Ее поставят в 2026 году.

В 2022 году Евросоюз выделил 40 миллионов евро на развитие армии страны. Часть денег пошла на покупку военного оборудования и обучение солдат. По данным портала Euractiv, в 2024 году ЕС обещал увеличить помощь для укрепления кибербезопасности Молдовы.