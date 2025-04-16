Для Греции очень важно иметь боеспособный флот.

Греция планирует заказать у Франции еще один современный фрегат класса Belharra. Об этом стало известно после визита французского министра вооруженных сил Себастьена Лекорню в Афины 14 апреля 2025 года. Он встретился с греческим коллегой Никосом Дендиасом. Министры обсудили поставки военной техники, включая фрегаты Belharra, самолеты Rafale, вертолеты NH90 и ракеты Exocet.

В марте 2022 года Греция подписала контракт на строительство трех фрегатов Belharra. Их строят на французской верфи Naval Group в городе Лориан. В проекте участвуют и греческие компании, например, Salamis Shipyards. Первые три корабля почти готовы. Фрегат HS Kimon дооснащают во Франции. HS Nearchos находится на стадии сборки. HS Formion спустят на воду 4 июня 2025 года. Все три фрегата будут готовы к 2026 году. Четвертый корабль, названный HS Themistocles, может поступить в греческий флот к 2028 году.

Фрегаты Belharra — это современные боевые корабли. Их длина — 122 метра, а вес — 4500 тонн. Они могут развивать скорость до 27 узлов (около 50 км/ч). Корабли способны пройти 5000 морских миль без дозаправки. Фрегаты оснащены мощным вооружением: ракеты Aster 30, Exocet MM40, торпеды MU90 и пушка калибра 76 мм. Также на них установлены передовые радары Sea Fire, гидролокаторы и системы разведки. Каждый фрегат может нести вертолет MH-60R или беспилотник Camcopter S-100.

Причем греческие фрегаты отличаются от французских. Они оснащены полным комплектом оружия и сенсоров уже на этапе строительства. Французские корабли, например, фрегаты типа «Amiral Ronarc'h», получают ограниченное оснащение. Греция делает ставку на максимальную боевую готовность. Для Греции это важный, даже критичный вопрос из-за напряженной ситуации в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.