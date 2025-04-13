Даже без постоянного контроля человека.

Компания H2 Clipper разработала новую технологию, которая изменит строительство космических объектов. Это система умных роботов, работающих вместе как рой. Они могут собирать сложные конструкции для самолетов и космических аппаратов. Такой подход сделает производство еще дешевле и еще быстрее.

Как заявлено, новая технология позволяет снизить затраты на 40%. Сборка конструкций ускоряется почти в два раза. Роботы не просто собирают детали. Они проверяют качество работы на каждом этапе. В основе системы лежат искусственный интеллект и машинное обучение.

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H2 Clipper уже известна своими проектами. Компания создает водородные дирижабли для перевозки грузов по всему миру. Их называют Pipeline-in-the-Sky, что переводится как «трубопровод в небе». Чтобы сделать их производство лучше, H2 Clipper начала разработку роботов и теперь компания получила патент на эту технологию.

Роботы-рои меняют привычные методы работы, ведь раньше для сборки использовали большие конвейеры. Это было дорого и занимало много времени. Теперь роботы могут работать вместе, как одна команда. Каждый робот выполняет свою задачу, но они обмениваются информацией. Если один робот замечает ошибку, он сообщает другим, и они все вместе исправляют ошибку сразу же.

Технология роевых роботов уже вызывает интерес. По данным портала TechCrunch, такие системы могут использоваться не только в космосе, но и на Земле. Например, для строительства мостов или небоскребов.

H2 Clipper не первая, кто работает над роботами для строительства. Компания SpaceX тоже экспериментирует с автоматизацией. Их роботы помогают собирать ракеты Starship. Но система H2 Clipper уникальна тем, что позволяет роботам действовать автономно, без постоянного контроля человека. Это снижает затраты на рабочую силу.