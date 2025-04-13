Компания H2 Clipper разработала новую технологию, которая изменит строительство космических объектов. Это система умных роботов, работающих вместе как рой. Они могут собирать сложные конструкции для самолетов и космических аппаратов. Такой подход сделает производство еще дешевле и еще быстрее.
Как заявлено, новая технология позволяет снизить затраты на 40%. Сборка конструкций ускоряется почти в два раза. Роботы не просто собирают детали. Они проверяют качество работы на каждом этапе. В основе системы лежат искусственный интеллект и машинное обучение.
H2 Clipper уже известна своими проектами. Компания создает водородные дирижабли для перевозки грузов по всему миру. Их называют Pipeline-in-the-Sky, что переводится как «трубопровод в небе». Чтобы сделать их производство лучше, H2 Clipper начала разработку роботов и теперь компания получила патент на эту технологию.
Роботы-рои меняют привычные методы работы, ведь раньше для сборки использовали большие конвейеры. Это было дорого и занимало много времени. Теперь роботы могут работать вместе, как одна команда. Каждый робот выполняет свою задачу, но они обмениваются информацией. Если один робот замечает ошибку, он сообщает другим, и они все вместе исправляют ошибку сразу же.
Технология роевых роботов уже вызывает интерес. По данным портала TechCrunch, такие системы могут использоваться не только в космосе, но и на Земле. Например, для строительства мостов или небоскребов.
H2 Clipper не первая, кто работает над роботами для строительства. Компания SpaceX тоже экспериментирует с автоматизацией. Их роботы помогают собирать ракеты Starship. Но система H2 Clipper уникальна тем, что позволяет роботам действовать автономно, без постоянного контроля человека. Это снижает затраты на рабочую силу.