Музыку в игре написал композитор Даниэль Розенфельд, известный как C418.

Музыка из популярной игры Minecraft скоро станет частью истории США. Её внесут в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса. Это большая честь для создателей игры. В реестр попадают только произведения, которые важны для культуры, истории или эстетики страны. Например, в 2023 году туда добавили главную тему игры Super Mario Bros.

Недавно вышел фильм по мотивам Minecraft. Многие сомневались в его успехе, но картина стала настоящим хитом, не смотря на не столь восторженные отзывы. По всему миру она собрала больше 300 миллионов долларов. Режиссёр фильма Джаред Хесс уже думает о сиквеле. Успех ленты показал, как сильно люди любят мир Minecraft.

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Музыку в игре написал композитор Даниэль Розенфельд, известный как C418. Вместе с саундтреком Minecraft в реестр добавят ещё 24 записи. Среди них — альбомы Элтона Джона и Эми Уайнхаус. Также туда войдёт песня Селин Дион «My Heart Will Go On» из фильма «Титаник». Ещё одной необычной записью станет звук перезагрузки Windows.