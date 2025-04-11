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g1tarist
Суммарный призовой фонд Esports World Cup составляет более 70 миллионов долларов
38 миллионов разыграются в качестве основных призовых фондов по киберспортивным дисциплинам.

В 2025 году пройдет Esports World Cup — крупный турнир по киберспорту. Организаторы объявили о том, что призовой фонд превысит 70 миллионов долларов. Из них 38 миллионов долларов пойдут на призы в разных киберспортивных дисциплинах. Еще 27 миллионов разыграют в общекомандном зачете. Лучшие игроки в своих дисциплинах, MVP, получат по 450 тысяч долларов. А 5 миллионов выделят для квалификационных турниров.

Соревнования стартуют 7 июля и закончатся 24 августа. В этом году будет 25 киберспортивных дисциплин. Среди них популярные Honor of Kings, Call of Duty: Black Ops 6, Dota 2, Counter-Strike 2 и League of Legends. Также добавят шахматы, PUBG Mobile, Valorant и даже женский турнир по Mobile Legends: Bang Bang.

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Полный список киберспортивных дисциплин впечатляет:

  • Call of Duty: Warzone,
  • Free Fire,
  • Street Fighter 6,
  • Rainbow Six Siege,
  • Apex Legends,
  • FC 25,
  • Overwatch 2,
  • Rocket League,
  • Rennsport,
  • PUBG,
  • CrossFire,
  • Fatal Fury: City of the Wolves,
  • Teamfight Tactics,
  • Tekken 8,
  • StarCraft 2.

Турнир обещает стать одним из самых масштабных в истории киберспорта. Впервые Esports World Cup провели в 2024 году в Саудовской Аравии. Тогда призовой фонд составил 60 миллионов долларов. В 2025 году сумма выросла, что привлекло еще больше внимания.

Esports World Cup — это не только деньги, но и шанс для игроков показать себя. Киберспорт становится все популярнее. По данным экспертов, в 2024 году аудитория киберспорта в мире достигла 500 миллионов человек. И она продолжает расти.

Турнир пройдет в Саудовской Аравии, как и в прошлом году. Организаторы хотят сделать его главным событием в мире киберспорта. Судя по призовому фонду и списку игр, у них есть все шансы. Фанаты уже ждут июля, чтобы увидеть сражения лучших команд и игроков и команд.

#киберспорт #esports world cup
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