38 миллионов разыграются в качестве основных призовых фондов по киберспортивным дисциплинам.

В 2025 году пройдет Esports World Cup — крупный турнир по киберспорту. Организаторы объявили о том, что призовой фонд превысит 70 миллионов долларов. Из них 38 миллионов долларов пойдут на призы в разных киберспортивных дисциплинах. Еще 27 миллионов разыграют в общекомандном зачете. Лучшие игроки в своих дисциплинах, MVP, получат по 450 тысяч долларов. А 5 миллионов выделят для квалификационных турниров.

Соревнования стартуют 7 июля и закончатся 24 августа. В этом году будет 25 киберспортивных дисциплин. Среди них популярные Honor of Kings, Call of Duty: Black Ops 6, Dota 2, Counter-Strike 2 и League of Legends. Также добавят шахматы, PUBG Mobile, Valorant и даже женский турнир по Mobile Legends: Bang Bang.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Полный список киберспортивных дисциплин впечатляет:

Call of Duty: Warzone,

Free Fire,

Street Fighter 6,

Rainbow Six Siege,

Apex Legends,

FC 25,

Overwatch 2,

Rocket League,

Rennsport,

PUBG,

CrossFire,

Fatal Fury: City of the Wolves,

Teamfight Tactics,

Tekken 8,

StarCraft 2.

Турнир обещает стать одним из самых масштабных в истории киберспорта. Впервые Esports World Cup провели в 2024 году в Саудовской Аравии. Тогда призовой фонд составил 60 миллионов долларов. В 2025 году сумма выросла, что привлекло еще больше внимания.

Esports World Cup — это не только деньги, но и шанс для игроков показать себя. Киберспорт становится все популярнее. По данным экспертов, в 2024 году аудитория киберспорта в мире достигла 500 миллионов человек. И она продолжает расти.

Турнир пройдет в Саудовской Аравии, как и в прошлом году. Организаторы хотят сделать его главным событием в мире киберспорта. Судя по призовому фонду и списку игр, у них есть все шансы. Фанаты уже ждут июля, чтобы увидеть сражения лучших команд и игроков и команд.