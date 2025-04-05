Корабли этого проекта могут нести крылатые ракеты семейства «Калибр».

Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» проекта 636.3 совершила глубоководное погружение в Японском море в ходе учений. На глубине субмарина провела ряд маневров и серию тестов, которые возможны только в таких условиях. Про проводимые учения сообщает широкой общественности пресс-служба Восточного военного округа РФ.

В рамках проводимых Тихоокеанским флотом РФ учений дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» совершила погружение на максимальную глубину для отработки поставленных задач. После всплытия экипаж субмарины приступил к дальнейшему выполнению боевых задач, поставленных командованием. На протяжении всего времени погружения в толщу Японского моря субмарину контролировало спасательное судно «Игорь Белоусов», которое должно было оказать помощь, если что-то пойдет не так.

«В ходе глубоководного погружения была проверена работа всех механизмов и систем подводной лодки, отработан алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах», — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Подводные лодки проекта 636.3, прозванные на западе Kilo II, являются модернизированной версией «Варшавянки», которая изначально предназначалась для вооружения стран ОВД и союзников. Проект 636.3 обладает повышенной малозаметностью при действии на глубине и прозван странами НАТО еще и «Черной дырой» за невозможность выявить присутствие субмарины. В качестве вооружения «Уфа» может нести на себе корабельные версии крылатых ракет «Калибр». В первую очередь подлодки этой серии предназначены для обнаружения и превентивного уничтожения кораблей. Сегодня на вооружении ТОФ РФ состоит сразу 5 таких подводных лодок, и шестая готовится к передаче.