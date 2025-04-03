Корабли этого проекта несут крылатые ракеты семейства «Калибр».

Российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, прозванные «Черными дырами» за счет малой заметности, продолжают поступать в распоряжение Тихоокеанского флота РФ. Об этом пишет автор издания The National Interest, оценивший продвинутые «Варшавянки», переданные ТОФ.

Согласно выпущенному TNI материалу, субмарины проекта 636.3 представляют собой самый лучший вариант дизель-электрических подводных лодок в мире. При этом на вооружении Тихоокеанского флота ВМФ РФ их уже 5 штук, а шестая «Черная дыра» строится. На западе субмарины этого проекта прозвали Kilo II и высоко оценили их автономность, малую заметность, вооружение крылатыми ракетами «Калибр» и возможностью обнаружить свою цель раньше и нанести по ней упреждающий удар.

«Подлодки Kilo II расширят возможности Тихоокеанского флота России. Несмотря на то, что его часто называют "Забытым флотом", который был создан в 1731 году как подразделение Императорского военно-морского флота России, это подчеркивает повышенное внимание Москвы к Индо-Тихоокеанскому и Арктическому регионам», — говорится в публикации.

Изначально подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» предназначались для экспорта в страны ОВД, но позже их приняли на вооружение российского флота. Уже в проекте 636.1 была проведена значительная работа над автономностью и внедрена система инерционного позиционирования, позволяющая работать в режиме полного радиомолчания. В проекте 636.3 этим параметры значительно доработали и при этом усилили главное качество подлодок, а именно малую заметность. Согласно анализу эксперта TNI усиление ТОФ этими субмаринами напрямую говорит о возрастающем интересе России в Индокитайском регионе.