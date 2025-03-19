Илон Маск, глава компании SpaceX, поделился своими планами о будущем человечества.

Эта колония будет жить без помощи планеты Земля. Об этом Маск рассказал в интервью Fox News. По его словам, через 20-30 лет люди смогут жить на Марсе самостоятельно. «Мы мечтаем отправить туда всех желающих», — сказал он.

Маск видит Марс как новый дом для человечества. Колония должна сама производить еду, воду, кислород и энергию. Жителям не придется ждать поставок с Земли. Это часть большой цели SpaceX — сделать людей межпланетным видом. Маск считает, что это спасет человечество, если на Земле случится какая-то глобальная катастрофа, например, упадет астероид или начнется экологический кризис.

Для этой миссии SpaceX строит Starship - это огромная многоразовая ракета. Она сможет нести до 150 тонн грузов и до 100 пассажиров за один раз. Маск говорит, что для жизни на Марсе нужно отправить около миллиона тонн оборудования. Это будут строительные материалы, системы для добычи ресурсов и технологии жизнеобеспечения. Например, из марсианского льда и углекислого газа будут делать топливо и кислород. Этот процесс называется реакцией Сабатье.

Первые шаги уже намечены. В 2026 году SpaceX отправит на Марс беспилотные миссии. Они проверят, как доставлять грузы и сажать корабли. Если все пройдет хорошо, люди полетят туда в конце 2020-х годов. После этого начнется глобальная стройка. На Марсе появятся жилые дома, теплицы для еды и солнечные панели для энергии. Также построят заводы, чтобы перерабатывать местные ресурсы.

Жизнь на Марсе будет непростой. Людям нужно много еды, воды и воздуха. Для этого создадут специальные системы. Еду будут выращивать в гидропонных теплицах. Это технология, где растения растут без почвы, только в воде с питательными веществами. Энергию дадут солнечные панели. Солнце светит на Марсе слабее, чем на Земле, но его хватит. Воду добудут из-под поверхности планеты. Там есть лед, особенно много его у полюсов.

Маск хочет, чтобы поездка на Марс была доступной. Билет должен стоить около 200 тысяч долларов. Это дорого, но Маск надеется, что со временем цена упадет. Он мечтает, чтобы на Марсе жили тысячи людей. В будущем колония станет независимой. Возможно, марсиане будут добывать редкие минералы или создавать новые технологии. Это поможет им зарабатывать и торговать с Землей.

Илон Маск уверен в своем плане. Он часто говорит, что человечество должно выйти за пределы Земли. SpaceX уже запустила много ракет и спутников. Starship — следующий шаг. Если все получится, через пару десятков лет на Марсе вырастет настоящий город. Люди будут там жить, работать и растить детей.