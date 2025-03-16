Counter-Strike более двадцати лет остается самым популярным сетевым шутером.

Популярный сетевой шутер Counter-Strike 2 установил новый рекорд. Одновременно в игре находилось 1,825 миллиона человек. Это произошло 15 марта 2025 года. Предыдущий рекорд был всего два месяца назад и составил 1,819 миллиона игроков онлайн. Разница — всего 6 тысяч человек, но это все равно полноценный рекорд.

Counter-Strike уже больше 20 лет остается любимой игрой миллионов. Первая версия вышла в 1999 году как дополнение к Half-Life. С тех пор шутер только набирает популярность. Counter-Strike 2, выпущенная в 2023 году, не стала исключением. Она уверенно держится на первом месте в Steam. Это касается и доходов, и числа игроков.

Что удивительно, новый рекорд случился без громких событий. Не было ни крупных обновлений, ни турниров. Игра сама по себе привлекает людей. Эксперты говорят, что секрет успеха — в простоте и динамике. Геймеры ценят знакомый формат и постоянные улучшения со стороны разработчиков.

Valve пока не комментировала достижение. Но игроки уверены: это не последний рекорд.