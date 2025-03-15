Целый оптикоэлектронный комплекс наведения.

Буквально на прошлой неделе российский сегмент Интернета облетела фотография грузовика КамАЗ с установленным в кузове шестиствольным артиллерийским комплексом АК-306, который ранее устанавливали только на корабли Военно-морского флота РФ. Тогда сообщалось, что подобный комплекс в первую очередь предназначен для поражения низколетящих целей в виде «малой авиации», которая может угрожать стратегической инфраструктуре России.

В минувшую пятницу, 14 марта 2025-го года, в сети появились комментарии создателей противовоздушного комплекса из грузовика и арт-установки. Кампания «Лаборатория ППШ» заявила, что на их творении теперь устанавливается прицел, который должен стать глазами перспективного противовоздушного средства, и который будет отвечать за наведение и обнаружение потенциальных целей на доступном для поражения расстоянии. Источник уточняет в своем ТГ-канале, что новые «глаза» установлены и будут использоваться штатно.

Отметим, что прицельный блок, по внешнему виду состоящий из оптикоэлектронного комплекса, размещается на верхней части установленного на кузове орудия с помощью магнитных креплений. На фотографии специалисты смогли распознать, что там имеется оптический и тепловизионный канал, который позволит действовать самоходке в любое время суток, что повысит эффективность сил ПВО в деле охраны инфраструктуры от налетов беспилотников.

Добавим, что в России уже не в первый раз устанавливают корабельные орудия на сухопутные шасси за период с 2022-го года. Скорострельные и крупнокалиберные установки позволяют наносить серьезное огневое поражение целям. При этом их зачастую устанавливают на шасси грузовиков или грузовых гусеничных тягачей.