Создается серьезная угроза обнаружения.

Разрабатываемые в США незаметные бомбардировщики нового поколения B-21 Raider могут потерять часть своего преимущества в результате банальных дозаправок в воздухе. Революционный самолет окажется под угрозой обнаружения не из-за неэффективности своих систем или конструктивных ошибок, а благодаря засветке от заправочной штанги и непосредственно самолета-заправщика. О такой оказии с самолетом написало военное издание 19Fortyfive со ссылкой на источник в военной среде.

Согласно опубликованному в журнале материалу выходит, что американские бомбардировщики «Нортроп Груман» B-21 «Рейдер» сильно теряют в своей незаметности из-за проблем с дозаправкой. При этом самолет изначально проектировался, как замена B-52, который ВВС США использовали последние лет 60. Выполненный по форм-фактору «летающего крыла» аппарат должен по задумке заниматься не только доставкой ракет и бомб к месту пуска, но и разведкой в непосредственной близости от опасных регионов. Именно по этой причине и создается опасность обнаружения при активной заправке в воздухе, которая и будет демаскировать.

«Основная проблема, связанная с B-21, заключается в сохранении малозаметности бомбардировщика во время операций по дозаправке. Процесс стыковки с топливозаправщиком и наличие штанги для дозаправки могут привести к снижению заметности B-21», — отмечает автор издания.

Программа по разработке B-21 сейчас находится в самом разгаре и уже начала стоить миллиарды долларов и при этом количество партии снизили с 300 до 100 машин. И даже в таком варианте начали просачиваться заявления, что имеющихся у США самолетов-заправщиков банально не хватит на все бомбардировщики и с этим что-то нужно делать.