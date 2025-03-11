Инвестиции направлены на коммерциализацию многоразовых ракет.

Китайская компания Deep Blue Aerospace привлекла 68,9 миллиона долларов для подготовки к первому орбитальному запуску. Запуск запланирован на середину 2025 года. Ракета Nebula-1 сможет вернуться на Землю после орбитального полёта. Привлеченные средства пойдут на создание многоразовых ракет и развитие космической отрасли в городе Тайань. Также они укрепят связи Deep Blue Aerospace с Тайванем.

Этот город хотят сделать важным центром космических технологий. Генеральный директор компании Хо Лян сказал, что деньги пришли в самый нужный момент. Китай сейчас активно развивает коммерческие ракеты.

Первый запуск Nebula-1 планируют провести с космодрома на острове Хайнань. Ракета должна вывести груз на орбиту и вернуть первую ступень. Посадка будет вертикальной, как у SpaceX. Ранее компания уже тестировала прототип. Тест длился 179 секунд и прошёл успешно, но в конце опоры не раскрылись.

Nebula-1 — это ракета диаметром 3,35 метра. Она работает на керосине и жидком кислороде. В ней установлено девять двигателей. Ракета сможет поднять до 2000 килограммов на низкую орбиту. Испытания двигателей и систем управления уже завершены.