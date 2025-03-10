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g1tarist
Игроки недовольны Microsoft Flight Simulator 2024 даже после обновления
Средний рейтинг на Metacritic — 4,8/10, в Steam — 45% положительных отзывов.

Microsoft Flight Simulator 2024 продолжает получать негативные отзывы от геймеров. Первое крупное обновление под названием Sim Update 1 (1.3.23.0) уже вышло. Разработчики из студии Asobo постарались улучшить игру. Они исправили ошибки, повысили производительность и оптимизировали работу с оперативной памятью. Но недовольство игроков не утихает.

Игра появилась в продаже в ноябре 2024 года. Сразу после выхода она столкнулась с волной критики. На сайте Metacritic средний рейтинг составляет всего 4,8 из 10. В Steam только 45% отзывов положительные. Геймеры жалуются на постоянные технические сбои. Многие отмечают низкое качество текстур. Также игроки недовольны слабой оптимизацией, из-за чего игра тормозит даже на мощных компьютерах.

Обновление Sim Update 1 должно было исправить ситуацию. Но проблемы остались. Игроки говорят, что разработчики работают слишком медленно. Обещанный внутриигровой магазин до сих пор не запущен. Это вызывает дополнительные вопросы к создателям игры. В отзывах на Steam пользователи подробно описывают свои претензии. Кто-то пишет о вылетах игры, кто-то жалуется на долгие загрузки.

Следующее обновление, Sim Update 2, уже анонсировано. Оно должно улучшить детализацию объектов в игре. Но точной даты выхода пока нет. Microsoft Flight Simulator всегда считался одной из самых сложных игр в жанре симуляторов. Предыдущая версия, вышедшая в 2020 году, получила высокие оценки. Её хвалили за реализм и красоту. Но новая часть пока разочаровывает. 

#microsoft #игры #flight simulator
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