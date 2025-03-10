Опасаются аварийного отключения.

Накал страстей между странами Евросоюза и Соединенными Штатами продолжает нарастать и может вылиться в разрыв сделок, связанных с военной техникой. В частности, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что ФРГ могут отказаться от закупки сразу 35 американских истребителей 5-го поколения F-35A, предназначенных для «Люфтваффе» на замену более старых самолетов. Об этом факте пишет на своих страницах немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники.

Согласно опубликованному «Бильд» материалу, германский чиновник высказал сомнение в возможности закупки у американцев самолетов серии F-35A для вооружения Германии. По заверениям Ишингера, пока в самолетах имеется система автономного аварийного отключения, которая позволяет властям США в любой момент выключить истребитель, ФРГ не станет их закупать из-за наличия подобного рычага воздействия. При этом чиновник привел пример с поставляемыми в Восточную Европу системами залпового огня M142 HIMARS, которые также обладают подобным выключателем. Что интересно остальные страны, закупившие у США F-35 никаких претензий к Вашингтону из-за такой функции, не имели и подобные заявления появились после начала политики Трампа в отношении ряда стран.

Стоит отметить, что истребитель 5-го поколения F-35 – это крайне сложная в производстве и эксплуатации машина, напичканная электроникой. Кроме того, все истребители этого вида работают в плотной связке с системами глобального позиционирования и радарными комплексами, которые отвечают за наведение ракетного вооружения и контроль полета крылатой машины. По этой причине выявить систему автономного аварийного отключения без полной разборки истребителя не получится, ее точное место расположение известно только конструкторам. Поэтому нет ничего удивительного, что немцы, которые в этом году уже сделали несколько заявлений об отвороте от США, опасаются за собственные вложения в покупку F-35.