Эта ракета заменит собой GMLRS.

Главная проблема современного управляемого ракетного вооружения заключается в чрезвычайно большой стоимости изделий. Однако компания Mach Industries хочет изменить ситуацию, представив публике свою крылатую ракету вертикального пуска, создаваемую в рамках проекта Strategic Strike. О представленной концепции новой ракеты пишет на своих страницах издание авиационной направленности Aviation Week.

Согласно заявлению создателя ракеты Strategic Strike Торнтона, ракета будет способна поразить цель на расстоянии в 290 км и при этом стартует при пуске вертикально вверх. Одновременно по утверждениям предпринимателя и главного разработчика, ракета стоит значительно дешевле, чем используемые сегодня ВС США GMLRS, что при массовом выпуске позволит полностью отказаться от этих дорогостоящих изделий. Также Торнтон предполагает, что Strategic Strike будет способен заменить собой и минометы, и ствольную артиллерию. При этом в Mach Industries пока не называют сроков завершения разработки этой системы.

«Вместо того, чтобы ограничиваться минометами, буксируемыми гаубицами и другими средствами малой дальности, концепция ракеты Strategic Strike предлагает оснастить небольшие подразделения оружием, способным преодолевать расстояние до 290 километров (180 миль) — дистанцию, которая, как признали представители компании, ограничена только политикой, а не характеристиками самой ракеты с турбореактивным двигателем»,. – пишет издание со ссылкой на руководителя стартапа.

Стоит отметить тот факт, что стандартная ракета GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) для РСЗО M270 MLR и M142 HIMARS имеет стоимость, согласно сведениям из открытых источников, в 140 – 160 тысяч долларов. Это касается стандартных модификаций M30 и M31, которые поступают в ВС США с середины «нулевых» годов 21-го века. Имеются и более продвинутые модели 227-мм ракет для упомянутых установок, которые могут стоит значительно дороже за счет более продвинутой электроники и двигательных систем. По этой причине предложение компании Mach Industries может выглядит в перспективе для американцев более интересным, чем продукция компании «Локхид-Мартин».