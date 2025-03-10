Об этом сообщает Defense News.

Турецкая компания-производитель беспилотников «Байкар», известная за счет ударных БПЛА «Байрактар», начнет осваивать европейский рынок «малой авиации». Однако просто так турков туда не пустили и им пришлось работать с итальянской компанией «Леонардо», которая занимается военной электроникой и, в частности, радарами. Обе компании займутся совместным производством БПЛА на территории Италии и Турции, создав новую компанию с равным долевым участием.

Как пишет издание Defense News, таким образом турецкие БПЛА получат европейские лицензии и их можно будет продавать на территории Евросоюза. При этом турки будут поставлять платформы разных типов, производимые компанией «Байкар», а итальянцы станут поставлять для них радарные системы, полностью отвечающие современным требованиям. Специалисты оценивают рынок беспилотников в Европе в пределах 100 миллиардов евро на ближайшие десять лет, что и сподвигло к созданию такого предприятия.

«Создание совместного предприятия, упрощающее сертификацию БПЛА в Европе, стало возможным после пяти месяце интенсивной работы между Baykar и Leonardo. «В Европе наблюдается отставание в области беспилотных технологий, которые в такое сложное время имеют основополагающее значение для безопасности», — заявил Роберто Чинголани (гендиректор "Леонардо").

Согласно опубликованным сведениям «первой ласточкой» итало-турецкого производства станет беспилотник Akinci. Сейчас инженеры компаний работают над тем, как совместить турецкую платформу и итальянский радар, обещая, что в 2026-м году интеграция закончится и БПЛА начнет поступать на рынок.