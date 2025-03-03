Имеет возможность устанавливать дополнительное оборудование.

На бизнес-форуме в Москве Минский автомобильный завод (МАЗ) вместе с компанией «Смолмаш» показал новый автомобиль для ухода за дорогами в теплое время года. Машина создана на базе модели МАЗ-534025 и предназначена для полива растений и дорожного полотна. Водитель может легко запускать систему и регулировать напор воды прямо из кабины.

Машина способна перевозить до 14 тонн груза. Встроенные баки для воды вмещают до 9 кубометров жидкости. Это позволяет выполнять большие объемы работ без частых остановок для дозаправки. Работает новинка на китайском двигателе WEICHAI WP7 мощностью 270 лошадиных сил. Коробка передач механическая, с 9 скоростями.

Особенность машины — возможность установки дополнительного оборудования. Например, можно добавить щетки для уборки или другие инструменты в зависимости от задач. Установка или снятие оборудования занимает всего 15 минут, как заявляет производитель. Машина уже вызвала интерес у коммунальных служб.