Также студия ответила на слухи относительно замены модели Цири в игре.

Фанаты серии компьютерных игр «Ведьмак» давно задаются вопросом: появится ли игра «Гвинт» в четвертой части «Ведьмака»? Недавно на этот вопрос ответил Лешек Крупинский, один из руководителей компании CD Projekt Red. Его слова обрадовали многих фанатов проекта.

Все началось с поста в социальных сетях. Крупинский рассказал о праздновании Тучного четверга, традиционного польского праздника перед постом. Один из подписчиков решил уточнить, что будет с «Гвинтом» в новой игре, где главная роль досталась Цири. Ответ был коротким и ясным: «У нас есть планы на „Гвинт“ в The Witcher 4».

До этого момента разработчики не давали точных ответов о судьбе карточной игры. Впервые «Гвинт» появился в книгах Анджея Сапковского, но настоящую популярность он обрёл благодаря «Ведьмак 3: Дикая Охота». Позже игра стала отдельным проектом — в 2018 году вышла самостоятельная версия «Гвинт: Ведьмак. Карточная игра». Она до сих пор имеет своих поклонников по всему миру. По ней даже проходят как локальные так и международные турниры.

Кстати, «Гвинт» — не единственная тема, которая волнует фанатов «Ведьмака 4». После выхода трейлера на The Game Awards в декабре 2024 года в сети появились слухи о замене модели Цири. Разработчикам пришлось объяснять: никаких изменений не планируется. Цири остаётся такой, какой её задумали.

Пока CD Projekt Red не раскрывает всех деталей про «Гвинт» в новой игре. Будет ли это часть сюжета или отдельный режим, как в третьей части? Фанатам остаётся только ждать.