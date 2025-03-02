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g1tarist
Фильм о Пушкине собрал больше миллиарда рублей за две недели
Биографическая лента о жизни культового писателя оказалась успешной.

В России 14 февраля вышел фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Это биографическая картина о жизни знаменитого писателя. Зрители видят, как он рос, творил и становился легендой. Картина снята просто и понятно. Она цепляет взрослую аудиторию. Многие идут в кинотеатры, чтобы узнать больше о поэте. Картина стала настоящим хитом и за две недели проката лента заработала больше миллиарда рублей.

 В первый день показа фильм собрал свыше 129 миллионов рублей. А первый уикенд принёс создателям более 422 миллионов рублей. На второй неделе интерес зрителей немного снизился. Но «Пророк» всё равно заработал ещё 250 миллионов рублей.

Эксперты считают, что третий уикенд тоже будет удачным. Скорее всего, сборы превысят 100 миллионов рублей. Фильм, кстати, уже окупился и начал приносить чистую прибыль, ведь его бюджет составил 800 миллионов рублей. 

Главную роль в фильме сыграл Юра Борисов. Этот актёр недавно получил внимание мировой публики. В 2025 году его номинировали на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Впервые российский актёр попал в список номинантов премии.

Создатели картины довольны результатом. Они говорят, что хотели показать Пушкина живым человеком и судя по всему у них это получилось. Зрители хвалят игру актёров и историческую точность. В социальных сетях уже много положительных отзывов.

Интерес к Пушкину в России всегда был высоким. Его считают основателем современного русского языка.

#кино #фильм
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