Valve продолжает доминировать на компьютерном рынке.

Популярный сервис Steam установил новый исторический рекорд. Впервые на платформе одновременно находилось больше 40,2 миллиона человек. Это произошло 2 марта 2025 года. Ещё в декабре 2024 года онлайн достигал 39 миллионов. Такой же показатель был вечером 1 марта. Но теперь Steam превзошёл сам себя.

Интересно, что из всех пользователей около 12,7 миллиона активно играли. Самой популярной игрой стал шутер Counter-Strike 2. В нём одновременно находилось 1,7 миллиона человек. Это лидер среди всех игр на платформе. На втором месте — новинка Monster Hunter Wilds. Её релиз состоялся 28 февраля. В пике в неё играло более 1,3 миллиона пользователей.

Monster Hunter Wilds уже близка к собственному рекорду. Ей не хватает всего 40 тысяч игроков, чтобы обновить максимум. Игра уже получила много положительных отзывов. Её хвалят за яркую графику и захватывающий сюжет.

Другие сервисы, такие как Epic Games Store или GOG, пока не могут приблизиться к таким цифрам. Например, в 2023 году Epic Games Store сообщал о 34 миллионах пользователей, но это был годовой показатель, а не пиковый онлайн. По данным портала Newzoo, в 2024 году число PC-геймеров в мире превысило 1,2 миллиарда и Steam остаётся главным местом, где они собираются.