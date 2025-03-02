Он позволит искать цели без использования радара.

Посвященные военным разработкам отделы корпорации Boeing, несмотря на сложности, продолжают работать над усовершенствованием технологий. В частности, появились фотографии, на которых изображен F-15 Eagle с измененной формой носа.

Как утверждает автор издания The War Zone, это так называемый Infrared Search And Track System (IRST), который позволяет самолету искать цели без активной засветки. Кроме того, система позволит выявлять стэлс-самолеты, которые другими методами найти крайне сложно.

Опубликованная фотография не позволяет точно рассмотреть новый элемент конструкции, так как самолет изображен на фоне солнца и виден только силуэт. Однако по форме выступающей перед пилотской кабиной детали можно определить, что это система инфракрасного обнаружения IRST. Система позволяет самолету в пассивном режиме искать цели, излучающие тепло. Это особенно актуально если F-15 будет действовать в зоне с сильной радиоэлектронной борьбой. Автор также добавляет, что ранее такая система для F-15 размещалась только в подвесных контейнерах, что снижало боевую эффективность машины.

«IRST предлагает альтернативу радару в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы, и поскольку он зависит только от инфракрасной сигнатуры вражеского самолета, на него не влияют конструктивные особенности малозаметных самолетов, позволяющие уклоняться от радаров» - пишет автор издания The War Zone.

Добавим, что современное радиолокационное оборудование самолетов, которое позволяет выявлять потенциальные цели работает в двух режимах: пассивном, когда самолет принимает только чужие сигналы, и активном, когда оборудование самолета работает по принципу сонара, но повышает заметность машины для других.