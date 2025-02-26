Добавили новое оружие и исправили много ошибок.

Популярный онлайн-шутер Escape from Tarkov: Arena получил свежее обновление. Версия игры теперь называется 0.2.7.0. Разработчики добавили новый движок и доработали звуки в игре. Игра стала еще более реалистичной.

Игру перевели на движок Unity 2022. Также поменяли систему звука. Теперь звуки шагов игроков зависят от их скорости и способа движения. Если игрок бежит, его слышно дальше. Кроме того, громкость меняется в зависимости от высоты. Например, если враг выше или ниже вас, это будет заметно по звуку. Разработчики убрали настройку бинаурального звука. Громкость комментатора сделали тише. Звук попаданий по игроку также стал менее громким.

Гранаты и амуниция также претерпели изменения. Например, граната V40 стала опаснее. Теперь взрыв может убить, если голова персонажа в радиусе 2,5 метра от нее. Еще починили шлем NFM "HJELM". У него не было защиты затылка, а теперь есть.

В игру добавили и новое оружие. Появились штурмовая винтовка FN SCAR-H "X-17" калибра 7.62x51 и автомат Aklys Defense Velociraptor .300 Blackout. Любителям дробовиков понравится Сайга-12К. А для снайперов добавили винтовку Sako TRG M10 .338 LM. Для каждого оружия есть уровни прокачки.

Escape from Tarkov Arena — это хардкорный шутер. Он вышел как дополнение к основной игре Escape from Tarkov. Проект запустили в конце 2023 года. Игроки хвалят динамичные бои и реалистичную атмосферу. Работа над проектом идет неспешно, но уверенно.