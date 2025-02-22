В дальнейшем серийное производство самолетов позволит выпускать их еще и на экспорт.

В РФ продолжают работать над полным замещением импортных комплектующих в сфере авиационной техники и если военные уже избавились от этого недостатка, то гражданская авиация в процессе. Как сообщали представитель «Ростех», партия полностью отечественных авиационных двигателей ПД-14 была передана Объединенной двигательной корпорацией для установки на среднемагистральные самолеты МС-21.

После всех наложенных на Россию санкций в Москве взяли курс на полную локализацию производств в секторе авиационной промышленности. По этой причине авиалайнер МС-21 задержался, так как изначально для него планировалось закупать американские двигатели PW1400G, но позже их заменили на перспективные турбовентиляторные двигатели российской конструкции ПД-14.

«Наша ОДК отгрузила партию серийных авиационных двигателей ПД-14 для установки на импортозамещенный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21 для коммерческой эксплуатации» - заявил представитель госкорпорации «Ростех».

В «Ростех» не сообщили никаких подробностей про переданную ОДК партию двигателей для установки на самолеты. Российский в двигатель обладает тягой во время взлета от 12,5 до 14 тонн. Что касается МС-21, то среднемагистральный авиалайнер может перевозить 163 – 211 пассажиров в зависимости от модификации. По информации из открытых источников самолеты начнут производиться крупными партиями уже в этой декаде, что должно закрыть потребности российских авиакомпаний в такого рода машинах. Кроме того, крупносерийное производство позволит выпускать самолеты не только для потребностей внутреннего рынка.