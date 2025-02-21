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g1tarist
Escape from Tarkov может выйти в Steam, новое обновление вызвало споры среди фанатов
Основная цель аккаунт-центра — централизовать авторизацию пользователей.

Многие поклонники игры Escape from Tarkov давно мечтают увидеть её в Steam. Пока что игра доступна только через официальные ресурсы разработчиков. Однако недавнее обновление заставило игроков задуматься: возможно, релиз в Steam всё же состоится.

Разработчики из Battlestate Games выпустили новую систему авторизации. Она получила название "Аккаунт-центр" (АЦ). Основная цель этой системы — упростить вход на сайты проектов и управление профилями.

Что предлагает Аккаунт-центр:

  • Регистрацию и авторизацию на официальных сайтах через единый аккаунт.

  • Все настройки безопасности, включая смену пароля, теперь доступны в одном месте.

  • Возможность привязать аккаунт к Twitch и проверить статус этой привязки.

Разработчики также пообещали, что в будущем игроки смогут привязывать аккаунты других платформ к профилю Battlestate Games. Это сделает взаимодействие с игрой ещё удобнее.

Многие считают, что такие изменения могут быть первым шагом к релизу Escape from Tarkov в Steam. Пока что разработчики не подтвердили эту информацию. Однако игроки надеются, что игра всё же появится в популярном сервисе Valve.Battlestate Games представила игрокам первую итерацию аккаунт-центра (АЦ) Battlestate Games.

#steam #escape from tarkov
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