Кто-то с Йеннифер или Ларой Крофт, а кто-то с Геральтом.

Исследование, проведенное аналитиками сервиса CDEK.Shopping, показало, какие игровые персонажи стали бы идеальными спутниками для российских геймеров. Оказалось, что мужчины чаще всего мечтают о свидании с Йеннифер из «Ведьмака» или Ларой Крофт из серии игр Tomb Raider. Женщины же отдали бы предпочтение Геральту из «Ведьмака».

Опрос также выявил, какие жанры игр наиболее популярны среди россиян. Лидером стали шутеры, такие как Apex Legends и Call of Duty. Их предпочитают 41,2% опрошенных. На втором месте — игры на выживание, например, DayZ и Minecraft. Их выбирают 38,7% респондентов. Третье место заняли MOBA-игры, такие как Dota 2, которые нравятся 32,3% геймеров.

Самой популярной игрой в России оказался Minecraft. Его назвали любимым 34,6% участников опроса. На втором месте — «Ведьмак» с 28,9%, а на третьем — Dota 2 с 27,8%. Также в топ-5 вошла игра The Last of Us, которую выбрали 26,3% респондентов.

Кроме того, геймеры поделились мнением о том, какие игры они считают самыми романтичными. Лидером стал «Ведьмак» — 28,9% опрошенных назвали его идеальным для вдохновения на романтику. На втором месте — The Last of Us (24,6%), а на третьем — Mass Effect (21,3%).

В исследовании приняли участие более 1,2 тысячи человек из разных регионов России. Возраст респондентов — от 16 до 55 лет. Результаты опроса показывают, что видеоигры стали не только развлечением, но и частью культуры, которая влияет на предпочтения и мечты современных людей.