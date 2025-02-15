Впервые его прототип был представлен на военно-техническом форуме «АРМИЯ-2024».

В настоящее время для обучения летчиков на самолеты разных типов в России используют учебно-тренировочные самолеты Як-130. Как сообщает РИА Новости ПАО «Яковлев» на Иркутском авиационном заводе приступает к сборке модернизированной версии под наименованием Як-130М. Сейчас на ИАЗ приступили к сборке сразу трех опытных образцов, производится комплектование изделий всем необходимым и как только самолеты будут готовы, начнутся полноценные испытания.

Впервые Як-130М показали во время международного военно-технического форума «Армия 2024» в августе прошлого года. Как заявляют представители «Рособоронэкспорта» машина привлекла внимание иностранных покупателей и ее экспортный потенциал оценивается в 40 изделий. Причем новый вариант учебно-тренировочного Як-130М больше приглянулся не как машина для обучения летчиков, а как легкий штурмовик, способный отлично работать в рамках конфликтов низкой интенсивности. Именно этот фактор привлек внимание потенциальных покупателей из стран Юго-Восточного региона и Африки.

«Срок первого полета самолета пока не определен. Он станет ясен после того, как будет готов первый опытный образец» - рассказывают представители «Яковлева».

Напомним, что первые Як-130 пошли в армию в 1990-х годах, а сам самолет разработали в середине девяностых. Самолет отлично зарекомендовал себя, как учебно-тренировочная машина за счет своей надежности и легкости освоения. При этом все Як-130 двухместные и малоопытного летчика всегда страховал более опытный инструктор. Всего за время производства было выпущено, по данным из открытых источников, более 160 аппаратов.