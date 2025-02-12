Всё благодаря уникальной детали.

В открытом доступе появился еще один кусок информации, посвященный российскому истребителю пятого поколения Су-57. Речь идет о наличии на борту самолета уникальной детали, которая позволяет ему лететь на сверхзвуковой скорости дольше всех других самолетов в мире. Информацией поделился глава ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации) Вадим Бадеха в ходе своего интервью ТАСС. При этом источник не указал насколько именно полет дольше и точное время такого полета из-за секретности вокруг самолета.

«Помимо традиционных для самолетов ОКБ Сухого уникальных дозвуковых характеристик, Су-57, единственный из самолетов пятого поколения, оснащен сверхзвуковым малозаметным регулируемым воздухозаборником, что обеспечивает лучшие в мире характеристики сверхзвуковой дальности» - рассказал Бадеха представителям ТАСС.

Также глава ОАК дополнил свои слова еще парой фактов, согласно которым российский истребитель Су-57 отличается лучшей маневренностью на сверхзвуковых скоростях. Напомним, что Су-57 начали разрабатывать в начале 21-го века и самолет долен был прийти на замену тяжелому истребителю Су-27. Производство Су-57 стартовало в 2019-м, а первые машины в ВКС пошли в конце 2020-го года. В этом году КБ «Сухого» отпраздновало юбилей с момента первого полета Су-57, который состоялся 15 лет назад в январе 2010-го.

Сегодня истребитель Су-57 в экспортном варианте показывает превосходство российской техники на индийской выставке Aero India 2025. Согласно заявлению посла РФ в Индии, американские компании отказались показывать свои машины именно из-за участия российского самолета, хотя и привезли на салон F-35A и F-16.