Об этом сообщает инсайдерский паблик Avtograd.

Самую доступную версию Lada Granta теперь можно купить только под заказ. Ждать автомобиль придётся несколько месяцев.

Цена на Lada Granta в базовой комплектации выросла до 750 000 рублей. При этом в машине отсутствуют некоторые опции, например, электроусилитель руля (ЭУР).

Недавно в соцсетях появилась информация, что у официальных дилеров нет в наличии базовых версий Lada Granta и Lada Vesta. Avtograd решил проверить эти данные. Журналисты паблика обратились к партнёрам компании «Центральная СТО». Оказалось, что Lada Vesta в базовой комплектации есть в достаточном количестве. Машины доступны как с механической коробкой передач, так и с вариатором.

Однако с Lada Granta ситуация иная. Модель «Стандарт» в наличии отсутствует. Её можно заказать, но срок ожидания составит около двух месяцев. При этом цена на автомобиль уже выросла.

Ранее АвтоВАЗ сообщил, что базовые комплектации Lada Granta всё ещё можно приобрести, но в ограниченном количестве. В компании объяснили, что в автосалонах эти модели не представлены из-за низкого интереса покупателей. Тем не менее, если клиент желает приобрести такую машину, он может сделать заказ у любого официального дилера. Стоимость будет соответствовать актуальной цене из прайс-листа.