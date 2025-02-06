«СибАэроКрафт» получила 4-ый турбовинтовой самолёт ТВС-2МС. Этот самолёт успешно прошёл все тесты на аэродроме Берёзкино в Томске. После проверки он отправился к заказчику.
В команду для тестирования самолёта вошли лётчики-испытатели Антон Бибаев и Дмитрий Шадрин. А также с ними был ведущий инженер ЛИК Виктор Носов. Они проверили все системы аппарата и оценили его лётные характеристики.
Особое внимание уделили новому двигателю Honeywell ТРЕ-331-12. Его мощность составляет 1100 лошадиных сил. Антон Бибаев отметил, что двигатель отлично реагирует на управление. Это делает самолёт манёвренным и безопасным.
За время испытаний самолёт совершил шесть полётов. Их общая продолжительность составила 8,5 часов. Серьёзных проблем с системами не возникло. Длина разбега сократилась до 70 метров, а пробега — до 100 метров.
ТВС-2МС — это современная версия биплана Ан-2 времен СССР. Его часто называли «кукурузником». Этот самолёт был известен своей надёжностью и активно использовался в сельском хозяйстве и малой авиации.
Сегодня ТВС-2МС выполняет социально значимые рейсы. Он перевозит пассажиров в разных регионах России. Среди них — Иркутск, Чита, Магадан и Благовещенск.