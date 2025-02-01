На заводе «Илецксоль», принадлежащем концерну «Руссоль», начали выпуск противогололёдного реагента «АнтиЛёд». Этот двухкомпонентный материал эффективно борется с зимней скользкостью на дорогах и способен уничтожать лёд даже при температуре до -30 градусов.
Реагент выпускается в трёх модификациях: «АнтиЛёд-10», «АнтиЛёд-20», «АнтиЛёд-30».
Цифры в названиях указывают на содержание хлористого кальция, который добавляется к основному компоненту — натрию хлористому (природной каменной соли).
Главное преимущество «АнтиЛёда» — равномерное распределение компонентов в каждой грануле.
Реагент помогает предотвратить образование гололёда. А также, он работает при экстремально низких температурах. Кроме того, использование природной каменной соли делает реагент более безопасным для окружающей среды.
«Руссоль» — крупнейший производитель соли в России и странах СНГ. Компания занимается добычей, производством и продажей пищевой и технической соли. В её распоряжении находятся три крупных месторождения.
Новый реагент уже начал поступать на рынок.