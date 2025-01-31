Боеприпасы калибра 7,62x39 с дробью уверенно поражают FPV-дроны.

Для российских военных разработали уникальные дробовые патроны, предназначенные для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Новые боеприпасы калибра 7,62х39 мм отличаются от обычных: вместо металлического сердечника в них используется полая пуля, напечатанная на 3D-принтере и заполненная дробью.

Особенности новых патронов:

Конструкция. Пуля не цельнометаллическая, а полая внутри. Она наполнена дробью, которая при выстреле разлетается, увеличивая вероятность поражения цели. Калибр. Патроны 7,62х39 мм выбраны из-за большего калибра по сравнению с 5,45 мм. Это позволяет увеличить количество дроби и повысить эффективность стрельбы. Применение. Боеприпасы используются вместе с самозарядным карабином Симонова, который хорошо зарекомендовал себя в войсках.

При выстреле полая пуля разрывается, и дробь разлетается в разные стороны. Это создает зону поражения, которая увеличивает вероятность попадания в дрон. Даже если дробь не уничтожит беспилотник полностью, она может повредить его элементы, например винты или камеру, что сделает аппарат небоеспособным.

«Новые патроны — это не просто инновация, а необходимость. Они позволяют быстро и эффективно нейтрализовать угрозу со стороны дронов, что особенно важно в современных конфликтах», — отмечают военные специалисты.

Патроны уже проходят испытания, и в ближайшее время их могут начать поставлять в войска.