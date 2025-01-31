Впервые ЗРК представлена сравнительно недавно – в марте 2021 года.

Военные конфликты в нынешней декаде на евразийском континенте показали большой процент используемых дронов разных модификаций. По этой причине ведущие страны мира стремятся обезопасить свои войска от этой угрозы разными способами. В частности, Нидерланды планируют закупить 25 зенитных ракетно-пушечных комплексов немецкого производства Skyranger, оснащенных 30-мм автопушкой и ЗУР «Стингер». Пока точная сумма контракта не обнародована, но Королевство твердо решило обезопасить свои тяжелые бригады.

«Двойной успех немецкой оборонной промышленности: Нидерланды изъявили желание закупить 22 «зенитных танка» для защиты от беспилотников. В то время как башню Skyranger в варианте 30-мм калибра поставит Rheinmetall, FFG разработала для него шасси ACSV» - пишет немецкая пресса.

По общей задумке «Скайренжер» должен сопровождать тяжелые Нидерландские бригады на марше и при действиях в зонах боевого соприкосновения. «зенитный» танк будет выявлять дроны, используя систему радаров, оптических приборов и лазерных дальномеров. Для поражения «малой» авиации, вертолетов и самолетов будет применяться 30-мм автоматическая пушка и зенитные управляемые ракеты «Стингер». Позже американский Stinger заменят на анти-дроновые ракеты, создаваемые германскими компаниями MBDA Germany и Diehl.

Как пишут германские издания, пока Нидерланды заказали всего 25 машин для своей армии. Однако Skyranger привлек внимание оборонных ведомств и других европейских стран. В частности, к ЗРПК уже присматриваются в Дании, Австрии и Германии. В ФРГ уже подписывают контракт с «Райнметаль» на закупку сразу 19 «зенитных танков» для Бундесвера.