В то время имел он обозначение ПАК ФА.

Россия входит в список стран, которые активно эксплуатируют истребители 5-го поколения в то время, как большинство используют самолеты 4-го. Это удалось достичь за счет разработки и запуска в серию самолета Су-57, который ранее обозначался, как ПАК ФА. Российский истребитель пятого поколения празднует свой импровизированный юбилей так как с момента первого полета прошло уже 15 лет. Все это время машина активно модернизировалась и шли работы над повышением технологичности производства.

Сегодня Су-57 активно эксплуатируется российскими ВКС и речь идет не только про задачи по защите неба, но и полноценные боевые вылеты. Именно эти истребители используют в опасных задачах по нейтрализации противовоздушной обороны, так как машины обладают малой заметностью для радаров.

«Западные образцы показали себя ненамного лучше. Для сравнения: прототип F-22 взлетел в сентябре 1997 года, первая боевая группа получила новый образец в январе 2005 года. В Европе первый опытный самолет Eurofighter (DA1) поднялся в воздух в марте 1994 года, а на вооружение поступил в 2003 году» - пишет на своих страницах немецкое издание Flug Revue.

Стоит отметить, что пока Су-57 еще не обрел свой финальный облик, так как двигатель АЛ-51Ф все еще проходит испытания и пока не пущен в серию. Кроме того, несмотря на заявления военных количество самолетов в войсках значительно меньше, чем планировалось. Сейчас количество эксплуатируемых изделий не дотягивает до сотни. При этом изначально планировали, что в этой декаде на вооружение должно было быть до 200 Су-57. Однако стоит отметить, что такие истории происходили со всеми машинами 5-го поколения, так как это крайне сложные в производстве и разработке самолеты.

Добавим, что изначально КБ «Сухого» работало с привлечением индусов, но позже они откололись и проект дорабатывали только российскими силами. Также именно Индия должна была стать одним из эксплуатантов Су-57, а теперь неизвестно кто может стать покупателем истребителей. Однако экспорт самолетов этой серии сдвинулся и в 2024-м году приходили сообщения, что машина заинтересовала покупателей и есть подписанные контракты.