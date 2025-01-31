Намотал уже 12 кругов у берегов Румынии.

Силы НАТО вновь активизировали разведывательную деятельность в акватории Черного моря, но используют не беспилотники-разведчики серии Global Hawk, а противолодочные самолеты Boeing P-8A «Посейдон». Именно такой самолет 29 января 2025-го года был замечен над румынской частью моря. Борт предназначается для обнаружения надводных и подводных кораблей и противодействия им с помощью ракет, торпед и глубинных бомб.

Как отмечают источники «Посейдон» вылетел из военной базы в районе румынского города Констанс и продолжительное время барражировал над морем. Насчитали 12 витков самолета, который оснащен разведывательным оборудованием, как раз предназначенным для обнаружения кораблей любого типа. Стоит отметить, что именно после таких вылетов в Черном море начинаются провокации в отношении российского военно-морского флота. Кроме того, именно «Посейдоны» собирают информацию о передвижении российских кораблей.

Кроме того, P-8A «Посейдон» были передислоцированы на военно-воздушную базу ВВС Великобритании на севере Шотландии. База Лоссимут и ранее использовалась для базирования противолодочных самолетов типа «Орион» и предназначалась для отслеживания советских кораблей в северной Атлантике и Арктике. После распада СССР самолеты оттуда убрали, а вот теперь возвращают обратно с той же целью – следить за активностью русских. Добавим, что база в Лоссимуте долгое время была в состоянии перестройки и только недавно все работы по ее расширению и обновлению закончились.

Противолодочные самолеты Boeing P-8A «Посейдон» пришли на замену морально устаревшим P-3C «Орион» в 2013-м году. Сейчас часть европейских стран также выводит из эксплуатации «Орионы» и заменяет их на «Посейдоны».