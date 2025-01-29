На фоне интереса нового президента США Дональда Трампа к контролю над Гренландией.

Заявления нового президента США Дональда Трампа по поводу приобретения у Дании Гренландии оказались не столь голословными, как их пытались показать изначально в СМИ. Это привело к тому, что на Гренландии хотят провести референдум о вступлении в Соединенные Штаты, а Дания решила вложить 2,1 миллиард долларов в развитие обороны Арктики и своего острова, в частности. При этом в сети уже пошли шутки по поводу того, что оборонное ведомство страны направит на Гренландию дополнительные собачьи упряжки для контроля территории.

Датское правительство всерьез озаботилось проблемой потери Гренландии из-за действий Соединенных Штатов и Дональда Трампа. По этой причине они решили вложить дополнительные средства в развитие региона в военном аспекте. Кроме того, в Копенгагене хотят выделить еще 5 миллионов долларов на борьбу с расизмом в отношении коренного населения острова. Экспертная среда оценивает такой поступок, как попытку задобрить местных жителей, чтобы они не спешили покидать славную Данию и присоединяться к США.

На этом фоне появилось заявление Роберта Бригера, который занимает пост председателя Военного комитета ЕС. Чиновник призвал разместить на Гренландии войска Евросоюза для обеспечения контроля над этой территорией. Возможным поводом для такого хода может стать рассказ премьер-министра Дании Фредерексен о том, что в приватной беседе с Трампом американский лидер ей хамил, пытался задавить морально и требовал отдать остров. При этом 47-й президент США заявляя, что в любом случае Гренландия станет американской и от Копенгагена тут ничего не зависит.