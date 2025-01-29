Показан растущий арсенал боевых средств Ирана.

Вооруженные силы Ирана продолжают насыщаться новыми видами вооружения, которое отвечает вызовам современности. В частности, на недавно пришедших учениях в районе Персидского залива КСИР продемонстрировал ряд новых изделий, которые вызвали интерес на западе. Например, иранцы показали перспективную систему ПВО малой дальности 9-Dey, которая предназначена для поражения низколетящих целей и обладает серьезной проходимостью шасси.

Во время учений иранская армии продемонстрировала работу системы противовоздушной обороны 9-Dey, которая может поражать такие цели, как вертолеты, низколетящие крылатые ракеты, самолеты или беспилотники. Согласно данным из открытых источников дальность поражения зенитной ракетой составляет от 5 до 30 км, а высота до 20 км. На борту машины установлен перспективный радарный комплекс, позволяющий вести и поражать сразу несколько целей, используя до 6 зенитных управляемых ракет, размещенных в кормовой части 9-Dey. Комплекс использует 3-х осевое шасси повышенной проходимости, созданное на базе ходовой для ЗРК «Бук».

«Учения не только продемонстрировали достижения Ирана в области ракетных технологий и средств ПВО, но и показали растущую сложность его вооружений» - пишут в западной прессе, добавляя тот факт, что Иран продолжает развивать высокотехнологичное вооружение вопреки наложенным со стороны Соединенных Штатов санкциям.

В целом новая иранская система ПВО напоминает российский «Панцирь», только без установленного модуля с пушечным вооружением. При этом местные источники пока не называют сроки поставок нового комплекса в КСИР и насколько новая машина вообще готова к внедрению в войска.