Ранее Трамп приказал заковать колумбийских нелегалов в самолёте в цепи.

Ситуация с депортируемыми из США колумбийскими нелегалами продолжает раскручиваться, но потеряла свою остроту, так как обе стороны «договорились». После угроз Трампа колумбийские власти согласились принять у себя нелегалов, но отправили за ними свой самолет, чтобы проследить состав депортируемых. Однако несмотря на разрешение 24-хчасоваого кризиса, осадочек остался и страны Латинской Америки и Карибского бассейна срочно собрали экстренное заседание по поводу действий северного соседа.

Напомним, что сначала колумбийские власти возмутил тот факт, что кроме колумбийских нелегальных мигрантов попытались к ним отправить и граждан других стран. Однако позже президент Колумбии выступил с заявлением, что не пожмет руку рабовладельцам. Все из-за того, что на следующем борту прибыла партия граждан Колумбии, закованная в цепи по банальной причине – туда собрали преступников и членов картелей. После обвинения Густаво Петро президент Трамп разразился ответной речью.

«Он (Густаво Петро) ругает нас за то, что мы заковали нелегалов в цепи. И он сказал, что нельзя так обращаться с людьми. Но он должен понимать, что это представители наркокартелей, наркобароны, убийцы. Я спрашиваю у него: вы хотели бы быть пилотом такого самолёта, где у вас сидит 300 преступников? Посмотрите фильм «Эйр». Разница только в том, что в фильме были актёры, а не такие крутые парни, как эти. И я бы не хотел оказаться с ними в одном самолёте» - высказался Трамп по поводу обвинений колумбийского президента в свой адрес.

Стоит отметить, что кризис хоть и продлился всего 24 часа, но грозил для Колумбии существенными экономическими потерями, так как Трамп собирался повысить пошлины с объявленных 25% до 50%. В свою очередь власти Колумбии ввели свои ответные меры, которые касались уже товаров из США. Однако позже колумбийцы опомнились и разрешили прибытия бортов с нелегалами из США, видимо осознав все последствия для экономки страны. Однако самовольство Трампа решили не оставлять просто так и начать экстренное заседание Содружества стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Ведь кроме того, что Трамп выдворяет нелегалов, он нацелился на Панаму, чтобы взять под контроль США проходящий там канал.