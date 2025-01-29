Как и обещал перед выборами избирателям.

Новый-старый президент США Дональд Трамп подписал указ о создании национальной системы противовоздушной обороны, которая получит название «Железный купол». С израильской системой ПРО они не имеют ничего общего, кроме концепции полного прикрытия территории страны от возможных ракетных ударов. Только в случае американской системы эти ракеты предположительно будут лететь со стороны Китая и РФ. Об подписании Трампом указа сообщает пресс-центр Белого дома.

Во время предвыборной гонки Трамп пообещал избирателям, что создаст новую национальную систему ПРО, которая защитит США от угроз со стороны России и КНР. Система «Железный купол» будет способна сбивать гиперзвуковые ракеты и дроны и вдобавок полностью производить ее будет только на территории США без привлечения иностранных производств. Сроки разработки «Железного купола» пока не указывают, но проект достаточно амбициозный, чтобы занять несколько лет только для согласования требований военных.

«Я отдам приказ нашим военным начать строительство великого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью производиться в США» - высказывается Трамп.

В новости никак не упоминается система «Эгида», которая сейчас развернута на тихом океане на кораблях США. Кроме того, советник 47-го президента по национальной безопасности Майк Уолтц добавил, что в перспективе новая ПРО будет способна сбивать дроны-разведчики и другие беспилотники. Разговоры про необходимость новой системы противоракетной обороны начались еще летом, когда над США летали неопознанные летательные аппараты, которые никак не могли найти и посадить на землю.