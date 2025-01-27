Данное вооружение размещалось на филиппинском аэродроме Лоаг с апреля прошлого года.

Вооруженные силы США переместили ракетные установки «Тайфун» в неизвестном направлении и тем самым создают дополнительный очаг напряженности в юго-восточной Азии. Речь идет о батареях с ракетами средней и малой дальности, которые ранее были на аэродроме Лаяг на Филиппинах с момента проведения учений в прошлом году. Сам факт наличия этих ракетных установок является причиной тревоги для России и Китая, так как они могут носить ракеты средней дальности, в том числе и с ядерными боеприпасами.

В ответ на перемещение ракетных систем в неизвестном направлении Россия и Китай совместно осудили США за агрессивные действия, которые накаляют обстановку в регионе. Предположительно «Тайфуны» отвели на филиппинский остров Лусон, но где именно их спрятали большой секрет.

«Typhon были передислоцированы в пределах Филиппин. правительство США тесно координировало действия с правительством Филиппин по всем аспектам развертывания установок, включая местоположение» - заявляет американское военное командование региона.

Стоит отметить, что системы «Тайфун» — это переделанные под возможность пуска ракет средней дальности «Томагавки». Их начали разрабатывать во время предыдущего правления Дональда Трампа, который в одностороннем порядке вышел из договора РСМД. Что интересно, когда Россия также продемонстрировала наличие баллистических ракет средней дальности, то в США громко возмутились нарушению договора. Кроме того, у США не то, чтобы много таких систем и большая часть из них развернута в Соединенных Штатах.

Батареи «Тайфунов» официально переместили в неизвестном направлении осенью 2024-го года и на замечания со стороны КНР и РФ, власти страны заявили:

«Передислокация поможет определить, где и как быстро ракетная батарея может быть перемещена на новую огневую позицию. Такая мобильность рассматривается как способ сделать их более выживаемыми во время конфликта».