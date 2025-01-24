Фрегат уже официально введен в эксплуатацию.

Из-за неспокойной обстановки на своих морских границах Китай продолжает наращивать свои военно-морские силы, призванные купировать угрозы от США и их сателлитов. В частности, с верфей морского порта Циндао в провинции Шаньдун на востоке КНР сошел фрегат нового поколения Тип 054B. Новый боевой корабль был значительно доработан по сравнению со своим предшественником Тип 054A и стал заметно крупнее, лучше вооружен и обладает сильно переработанной электроникой и системами управления.

Новый китайский фрегат Тип 054B предназначен для выполнения широкого спектра поставленных задач в прибрежной зоне и на удалении от морских портов Поднебесной. Корабль получил водоизмещение в 5 000 тонн, широкую номенклатуру вооружения, обновленную систему управления огнем и связи. Как пишут китайские источники, Тип 054B полностью собран и разработан в Китае без задействования иностранных специалистов и компонентов. Это сильно отличает корабль от фрегата Тип 054A, который ранее производился крупной серией для НОАК.

«Многие из самых передовых технологий, в том числе применяемые на большом эсминце Type 055, вероятно, были включены в конструкцию Type 054B» - высказывается китайский эксперт Сун Чжупин.

Эксперт также рассказывает, что фрегат нового поколения обладает малозаметностью за счет конструкторских решений и используемых технологий. Предполагается, что корабль будет способен не только выполнять самостоятельные миссии, но и действовать в составе с другими китайскими военными кораблями. Кроме того, Тип 054B способен поддерживать высадку морской пехоты, прикрывая ту своим вооружением и нести вертолеты для разведки и противолодочной борьбы.