Власти призвали своих граждан воздержаться от поездок в этот район.

Вопреки всем предупреждениям со стороны Баку, Ереван продолжает вооружаться западным оружием и демонстрировать агрессивные намерения. На этом фоне обстановка на армяно-азербайджанской границе, идущей по востоку Армении, продолжает накаляться и МИД Великобритании выпустил официальное обращение к своим гражданам, чтобы они воздержались от посещения тех мест по любым причинам. Сама граница между двумя недружественными друг к другу странами сейчас закрыта.

Из-за напряженной и непредсказуемой обстановки на границе Армении и Азербайджана, британские власти строго не рекомендуют своим гражданам у ней приближаться на расстояние в 5 км. Кроме того, в этой приграничной области Великобритания временно ограничивают консульские услуги на неопределенный период. Также МИД королевства сообщает на своем официальном сайте, что кроме границы не стоит ехать в район автотрассы Иджеван и Ноемберян в Тавушской области Армении.

Что интересно, аналогичные заявления власти Великобритании делали в прошлом году и касались они ряда ближневосточных стран. Например, перед израильскими ударами по Ливану или когда в Сирийской арабской республике началось восстание против Башара Асада. Стоит добавить, что Армения продолжает все более плотно сотрудничать с странами НАТО и стремится в Евросоюз. В течении прошлых двух лет не раз всплывали новости, что Ереван проводит учения с войсками блока НАТО, отправляет своих военных на учебу в Европу и закупает оружие западного производства. Это все сильно раздражает Баку и там очень агрессивно высказываются по поводу политики Пашиняна.