Первым клиентом, который оценит нововведение, станет авиакомпания Air New Zealand.

Они начнут предоставлять пассажирам доступ к интернету на внутренних рейсах с 2025 года. ATR сообщил, что после успешных тестов на модели ATR 72-600, система была одобрена Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA). Разработкой возможностей для установки аэротерминалов Starlink занималась компания PMV Engineering. Теперь новая система доступна для всех моделей ATR 72-500 и 72-600.

Эта технология не только улучшит сервис для пассажиров, но и позволит пилотам получать актуальные метеорологические данные. К тому же, маленький размер антенны идеально подходит для самолетов ATR с точки зрения аэродинамики.

Нихил Равишанкар, директор по цифровым технологиям в Air New Zealand, подчеркнул важность нововведения: «Мы стремимся использовать инновационные технологии для повышения качества обслуживания. Starlink позволяет обеспечить непрерывное подключение к интернету в полете, что существенно трансформирует опыт путешествий наших клиентов».

Эрик Сперацца, генеральный директор PMV Engineering, выразил гордость за участие в проекте: «Мы гордимся возможностью предоставлять революционные технологии для самолетов ATR и открывать новые возможности для компании и ее клиентов».

Дэниел Каше, старший вице-президент по инжинирингу в ATR, добавил: «Внедрение Starlink начинает новую эру для ATR, повышая уровень комфорта и сервиса на региональных рынках. Это подтверждает нашу приверженность инновациям и стремление предвосхитить ожидания клиентов, работая с лучшими в отрасли».