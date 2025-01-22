Новый инструмент расширит возможности наблюдений.

Новый спектограф значительно улучшит возможности наблюдения за космосом. Этот передовой прибор позволит одновременно следить за примерно 2400 космическими объектами, что расширит поле зрения телескопа и улучшит качество спектроскопических исследований.

С помощью PFS учёные смогут лучше изучать процессы формирования и эволюции галактик, а также другие ключевые аспекты астрофизики. Спектрограф будет работать в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, что позволит более детально анализировать спектры далёких объектов. Профессор Наоюки Тамура из Национальной астрономической обсерватории Японии подчеркнул важность этого обновления для долгосрочных научных исследований и обмена открытиями с местным сообществом.

Команда, работающая с новым спектрографом, планирует провести обширное исследование, которое займёт около пяти лет. В течение этого времени предстоит провести 360 ночей наблюдений, в ходе которых будут собраны данные о миллионах галактик и сотнях тысяч звёзд в Млечном Пути и соседней галактике Андромеда.

Телескоп "Субару" уже известен своими важными открытиями. Например, в 2024 году благодаря камере Hyper Suprime-Cam были найдены два крупных сливающихся квазара в ранней Вселенной. Также было выдвинуто предположение о том, что пояс Койпера может быть гораздо больше, чем предполагалось ранее.