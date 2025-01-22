Их уже прозвали шинами из «умного» сплава.

Эти шины также могут быть применены в миссиях на Луне. В отличие от обычных толстых колес из алюминия, новые шины более гибкие и выполнены из специального сплава никеля и титана. Этот материал способен восстанавливать свою форму после деформации или воздействия экстремальных температур.

Идея использовать такой сплав возникла у инженера-материаловеда Санто Падулы после встречи с коллегой Колином Крейгером. Падула заметил проблему с деформацией стальных колес и предложил свое решение, которое заключалось в использовании нового сплава. Работа над шинами началась сразу после этого.

Команды Падулы и Крейгера в течение нескольких месяцев адаптировали сплав для использования в колесах роверов. Осенью они провели тесты на марсианском симуляторе в Великобритании, где испытывали шины на устойчивость на различных поверхностях, включая камни и песок. Результаты тестов показали, что деформация шин минимальна и соответствует всем ожиданиям.

Падула и Крейгер уверены, что новые шины на основе сплава с памятью формы будут полезны не только для миссий на Марс, но и для лунных экспедиций. Кроме того, такой сплав может найти применение в других проектах, например, в строительстве жилых модулей астронавтов и лунных баз. Особенно актуально это для внешних покрытий, которые должны защищать от ударов микрометеоритов, часто встречающихся на Луне.