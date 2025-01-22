Всё ещё есть на вооружении ВС ВСУ.

Украинские пропагандисты решили поднять моральный дух своих граждан и солдат путем демонстрации полета сразу двух СУ-27 из состава Воздушных сил ВСУ. В сети появились кадры полета двух произведенных еще в СССР истребителей, которые выполняли маневры, а пилот одной из машин демонстрировал закрепленные подкрыльевые пилоны, способные нести на себе американские бомбы GBU-39. Это подтверждает тот факт, что обе машины еще в строю, так как такие адаптеры начали устанавливать только в октябре прошлого года.

Выложенное видео является доказательством того, что на вооружении украинской армии остались не только истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24, но и истребители Су-27. Для ВС ВСУ эти самолеты являются невосполнимыми ресурсом, так как их невозможно собрать из стран бывшего Варшавского договора. Продемонстрированные машины оснащены переходниками, которые приспособлены для использования Су-27 американских бомб GBU-39. В переделанном варианте самолет может нести под крыльями до 8 таких боеприпасов, являющихся серьезным аргументом в зоне СВО.

Ранее предполагалось, что Су-27 у украинской армии закончились или находятся в нерабочем состоянии. Однако стоит добавить, что Киев не предоставил никакой информации о количестве функционирующих истребителей этой модели. Кроме того, показанные машины имели под крыльями только ракеты «воздух - воздух», которые производились еще в Советском Союзе.

Добавим, что российская армия продолжает помогать украинцам в деле демилитаризации военных аэродромов и инфраструктуры. Только за январь 2025-го года по украинским военным аэродромам было совершено несколько ракетных и дроновых ударов. В ряде случаев были «демонтированы» системы навигации, топливохранилища и боевые машины.